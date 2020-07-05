Игонин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Игонин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
  • © ФК «Зенит»/РИА Новости

«От сегодняшней встречи можно ожидать чего угодно. Системы и условия подготовки, которые сложились в командах, заставляют так думать. Все матчи РПЛ после возобновления проходили с огромным количеством фолов, ошибок и спорных решений», — цитирует Игонина «Чемпионат».

При этом он отметил, что не так важно, когда именно «Зенит» оформит чемпионство, куда важнее продумать подготовку к следующему сезону.

«Зенит» доминирует в РПЛ последние два года, клуб во всех компонентах не имеет конкурентов, начиная от пресс-службы и заканчивая футболистами, которые выходят на поле», — сказал Игонин.

Матч состоится 5 июля в Краснодаре и начнётся в 20:30 мск. «Зенит» может досрочно стать чемпионом, если одержит победу над «Краснодаром».

Ранее Михаил Боярский выразил уверенность, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и станет чемпионом РПЛ.

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