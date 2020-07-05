Боярский уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и станет чемпионом РПЛ

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Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Боярский уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и станет чемпионом РПЛ
  • РИА Новости

«Зенит» сейчас играет с таким воодушевлением, так здорово, безошибочно. Особенно по сравнению с матчем «Спартака» против «Тамбова». Мы же их так красиво обыграли несколько дней назад. Вышли из карантина здорово. «Краснодар» сейчас — одна из лучших команд, «Зенит» их обыграет», — цитирует Боярского «РБ-Спорт».

По его словам, он в восторге от связки Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Актёр также заявил, что «Зенит» заслуженно завоюет золотые медали. 

«Отличается ли нынешнее золото от прошлого? Да. Хотя и в прошлом году всё было замечательно. Отрыв такой же серьёзный. Думаю, после игры с «Краснодаром» комментатор скажет, что «Зенит» стал чемпионом. Этого ждут все, и команда в первую очередь. Они докажут свою состоятельность, и будем думать о Европе», — добавил Боярский.

Матч состоится 5 июля в Краснодаре и начнётся в 20:30 мск. «Зенит» может досрочно стать чемпионом, если одержит победу над «Краснодаром».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

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