Главный матч лета: «Краснодар» встречается с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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05 июля 2020
В прошлый раз «Зенит» и «Краснодар» встречались почти год назад. Их игра в Санкт-Петербурге получилась очень зрелищной, но победы никому не принесла. На автогол Дугласа дос Сантоса Артём Дзюба успел ответить своим точным ударом в компенсированное время. Форвард также был и героем последнего матча в Краснодаре, тоже отличившись уже по истечении основного времени.
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Можно порадоваться за команды, не испытывающие никаких кадровых проблем. Однако им приходится проводить второй матч за неделю. Не факт, что кто-то выдержит тяжёлый график последних туров, тем более что матч пройдёт в условиях сильной южной жары.
🌡️ Жара? Да, сегодня будет жарко абсолютно во всех смыслах 😌— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 5, 2020
+36 температура воздуха ☀️ и ещё жарче будет битва на поле 🔥#КраснодарЗенит#ВперёдБыкиpic.twitter.com/L5GhqCoNes
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Ничем не удивляет и Сергей Семак. На поле выйдут те же 11 игроков, которые начинали предыдущую встречу с «Тамбовом».
Андрей Лунёв — Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий — Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев — Малком, Артём Дзюба, Сердар Азмун.
Команда на месте! #КраснодарЗенитpic.twitter.com/EYU3w7JhmP— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
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Мусаев не стал менять состав, который вышел с первых минут в прошлом матче с «Ростовом».
Матвей Сафонов — Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Сергей Петров — Кайо Панталеан, Юрий Газинский, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Кристофер Ольссон, Вандерсон — Маркус Берг.
На #КраснодарЗенит выйдут эти парни 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 5, 2020
В запасе у «быков»: Адамов (В), Синицын (В), Сорокин, Сергеев, Кабелла, Онугха, Черников, Фернандеш, Сулейманов, Кутовой, Воротников. pic.twitter.com/dCN62fCIBT
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Для краснодарцев этот матч тоже имеет большое значение. Они борются с «Локомотивом» за первое в своей истории серебро. Подопечные Мурада Мусаева отстают от москвичей на четыре очка, но они провели на два матча меньше. За счёт сегодняшней игры они как раз могут сократить разрыв до минимального.
До стартового свистка меньше часа 😎#КраснодарЗенит#ВпередБыкиpic.twitter.com/WDAC5ECJ1a— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 5, 2020
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В этом матче может разрешиться главная интрига этого сезона. В случае победы «Зенит» досрочно защитить свой чемпионский титул. Сейчас его преимущество над идущим вторым «Локомотивом» за пять туров до конца составляет десять очков. Ещё три балла сделают санкт-петербуржцев недосягаемыми для всех команд РПЛ.
📍 #КраснодарЗенитpic.twitter.com/JJzOXpQLqo— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит».
День матча! ✨— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
🏆 @premierliga
⚽ #КраснодарЗенит
📍 Краснодар, стадион «Краснодар»
⌚ 20:30 (СПб)
🌙 +28° С
📺 @MatchTV
🎙 Сергей Кривохарченко, @ANobelitopic.twitter.com/0JT0KWG4hn
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