Главный матч лета: «Краснодар» встречается с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своём поле принимает «Зенит». Подопечные Сергея Семака могут во второй раз одержать досрочную победу в чемпионате России. Для этого петербуржцам необходимо победить в гостях. При этом команда Мурада Мусаева продолжает бороться за второе место по итогам сезона и будет рассчитывать на три очка. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Даничев