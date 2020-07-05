Главный матч лета: «Краснодар» встречается с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

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Владимир Зайвый
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своём поле принимает «Зенит». Подопечные Сергея Семака могут во второй раз одержать досрочную победу в чемпионате России. Для этого петербуржцам необходимо победить в гостях. При этом команда Мурада Мусаева продолжает бороться за второе место по итогам сезона и будет рассчитывать на три очка. RT ведёт текстовую трансляцию.
Главный матч лета: «Краснодар» встречается с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев
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  • 05 июля 2020

    В прошлый раз «Зенит» и «Краснодар» встречались почти год назад. Их игра в Санкт-Петербурге получилась очень зрелищной, но победы никому не принесла. На автогол Дугласа дос Сантоса Артём Дзюба успел ответить своим точным ударом в компенсированное время. Форвард также был и героем последнего матча в Краснодаре, тоже отличившись уже по истечении основного времени.

  • Можно порадоваться за команды, не испытывающие никаких кадровых проблем. Однако им приходится проводить второй матч за неделю. Не факт, что кто-то выдержит тяжёлый график последних туров, тем более что матч пройдёт в условиях сильной южной жары.

  • Ничем не удивляет и Сергей Семак. На поле выйдут те же 11 игроков, которые начинали предыдущую встречу с «Тамбовом».

    Андрей Лунёв — Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий — Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев — Малком, Артём Дзюба, Сердар Азмун.

  • Мусаев не стал менять состав, который вышел с первых минут в прошлом матче с «Ростовом».

    Матвей Сафонов — Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Сергей Петров — Кайо Панталеан, Юрий Газинский, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Кристофер Ольссон, Вандерсон — Маркус Берг.

  • Для краснодарцев этот матч тоже имеет большое значение. Они борются с «Локомотивом» за первое в своей истории серебро. Подопечные Мурада Мусаева отстают от москвичей на четыре очка, но они провели на два матча меньше. За счёт сегодняшней игры они как раз могут сократить разрыв до минимального.

  • В этом матче может разрешиться главная интрига этого сезона. В случае победы «Зенит» досрочно защитить свой чемпионский титул. Сейчас его преимущество над идущим вторым «Локомотивом» за пять туров до конца составляет десять очков. Ещё три балла сделают санкт-петербуржцев недосягаемыми для всех команд РПЛ.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит».

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