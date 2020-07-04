Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич смирился с тем, что его команда не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.
Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Мы боремся за второе место, поскольку объективно уже не сможем стать первыми. Но для нас важно сохранить вторую строчку», — заявил Николич после матча 26-го тура с «Сочи» (0:0).

«Локомотив» отстаёт от лидера турнирной таблицы, «Зенита», на 10 очков. В случае победы над «Краснодаром» «Зенит» гарантирует себе чемпионский титул за четыре тура до окончания чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в 26-м туре Российской премьер-лиги.

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