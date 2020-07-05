Семак о матче с «Краснодаром»: никто не знает, как сложится игра

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Семак о матче с «Краснодаром»: никто не знает, как сложится игра
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Предположить на 100%, как сложится эта игра, достаточно сложно. Будет ли «Краснодар» свежее или их игровой тонус будет хуже — можно только догадываться. Мы должны выкладываться на 100%. А как сложится игра — никто не знает», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что основной опасностью «Краснодара» является опыт и сыгранность.

«Они всегда стараются контролировать мяч, действовать с позиции силы. С ними всегда интересно играть. Судя по этому сезону, есть игроки, которые могут убежать в быструю атаку, есть футболисты с хорошими дальними ударами, неплохо используют стандарты. Команда атакует достаточно разнообразно. Ждём интересного матча», — добавил специалист.

Матч состоится 5 июля и начнётся в 20:30 мск. «Зенит» может досрочно стать чемпионом, если одержит победу над «Краснодаром».

Ранее Марко Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место в РПЛ.

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