УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на досрочное чемпионство петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
- @zenit_spb
«Увидимся в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в Twitter.
«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, завоевав титул второй раз подряд и шестой раз в своей истории.
Ранее сообщалось, что в РФС поздравили «Зенит» с чемпионским титулом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube