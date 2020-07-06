УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ

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В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на досрочное чемпионство петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Увидимся в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в Twitter.

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, завоевав титул второй раз подряд и шестой раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что в РФС поздравили «Зенит» с чемпионским титулом.

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