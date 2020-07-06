«Самый счастливый день в жизни»: что говорили тренер и футболисты «Зенита» после второго подряд чемпионства в РПЛ

Победа в чемпионате России в сезоне-2019/20 далась «Зениту» тяжелее, чем год назад. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак. Он признался, что испытывал вдвойне приятные эмоции от этого триумфа, так как в этот же день у него родилась внучка. Полузащитник петербуржцев Алексей Сутормин назвал успех клуба заслуженным и остался доволен тем, что титул удалось завоевать после непростой игры с «Краснодаром». Вратарь Андрей Лунёв объяснил отбитый пенальти Вандерсона удачей и признался, что ему не хватает реакции, чтобы отражать удары.

Для главного тренера «Зенита» Сергея Семака день победы в чемпионате России стал вдвойне счастливым, так как в воскресенье он также впервые стал дедушкой. В своём первом комментарии после завоевания титула он признался, что эмоции его переполняют.

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Они сделали меня по-настоящему счастливым, как и команда», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Наставник петербуржцев опроверг мнение о том, что досрочная победа в РПЛ далась команде легко. Он также согласился с тем, что его подопечные плохо провели первый тайм матча с «Краснодаром».

«Чемпионство выглядит простым? Это видимость. Простых чемпионств не бывает, и любой тренер РПЛ повторит мои слова. Было и давление, и иногда не хватало эмоций. Быть впереди всегда сложно. На мой взгляд, мы очень плохо провели сегодня первый тайм. Но во втором кардинально поменяли игру, забили и довели дело до абсолютно заслуженной победы. Что касается возможного доминирования в следующие годы, то давать прогнозы — это не моё дело, пусть этим занимаются журналисты», — добавил Семак.

Автор дубля во встрече с «Краснодаром» Сердар Азмун признался, что на впечатления от чемпионства не повлияла обстановка, в которой пришлось заканчивать сезон. Он также отметил, что уже нацелен на победу в Кубке России, и прокомментировал ошибку Юрия Газинского, позволившую иранцу открыть счёт в матче.

«Конечно, я очень рад. Стать вновь чемпионом — это непередаваемо, несмотря на ситуацию в стране и мире. Мы сердцем чувствуем наших болельщиков. Всех поздравляю с чемпионством — игроков, руководство, болельщиков. Фантастические чувства. Гол после ошибки Газинского? Любой игрок ошибается. Газинский — хороший футболист, но так получилось, что он ошибся и я забил. Моей целью в этом сезоне было чемпионство команды. Следующая цель — победа в Кубке. О том, что в раздевалке творится, промолчу. Но это шутка. Естественно, там все радуются, всё отлично», — рассказал Азмун.

Алексей Сутормин стал чемпионом России в свой первый сезон после перехода в «Зенит». Он сказал, что всю жизнь шёл к этому достижению и назвал победу своего клуба заслуженной. Также полузащитник вспомнил свой голов в ворота «Краснодара».

«Эмоции нельзя передать словами. Это результат работы, которую делаешь всю жизнь. Дай бог, чтобы это было не последнее чемпионство. Сейчас есть время порадоваться, и мы будем это делать. Что касается гола, Дзюба хорошо скинул мяч, я попросил Малкома отвлечь внимание, защитники остались на месте, и мне удалось выйти один на один. Забил гол спокойно. Артёма и Малкома стоит отметить, как и остальную команду за второй тайм. Думаю, это заслуженное чемпионство. Стоит всем порадоваться за нас, нам самим в том числе», — сказал Сутормин.

Футболист также отметил, что спокойно относится к тому, что чемпионство пришлось оформить на выезде, а не после домашнего матча. Игрок отметил, что победа над «Краснодаром» только усилила ощущения от завоевания трофея.

«Сезон был тяжёлый, но «Зенит» — топ-клуб. Я шёл сюда, чтобы бороться и становиться чемпионом. Рад, что я в этой команде и что так всё сложилось. Мы сейчас полетим домой и будем праздновать с командой и родными. Думаю, будет общий ужин. Пока все в раздевалке, кричат, радуются. Думаю, даже хорошо, что мы добились чемпионства в матче с «Краснодаром», а не дома. И сделали это по игре. Так что эмоции ещё лучше», — рассказал Сутормин.

Вратарь Андрей Лунёв рассказал об отражённом пенальти и отметил, что вторая победа «Зенита» в чемпионате России далась ему тяжелее, чем первая в прошлом году.

«Эмоции по сравнению с прошлогодним сезоном аналогичные. Тяжело было тогда, здесь ещё тяжелее. Жара, изматывающая игра, эмоции. Сейчас опустошение, ну и радость присутствует. С пенальти можно было сориентироваться. Я там убирал руки, но их игрок подставился. Отбил мяч ребром, сбив дыхание. Повезло. Но каждый пенальти заранее знаю, куда прыгать. Какой там реагировать? У меня реакция плохая», — признался голкипер.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поблагодарил болельщиков из Санкт-Петербурга за то, что они верили в будущий успех команды.

«Чемпионы! Команда, болельщики, Питер, спасибо за веру, за поддержку!» — написал украинец в Instagram.

Кратко прокомментировал успех «Зенита» и его лучший бомбардир Артём Дзюба.

«Мы — чемпионы», — написал форвард у себя в соцсетях.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда не смогла оправиться от лёгких голов «Зенита». Он отметил, что ждал от команды больше двух забитых мячей. Специалист также рассказал, почему пенальти пробил Вандерсон, в итоге не сумевший переиграть Лунёва.

«Первый тайм складывался хорошо. Счёт был не в нашу пользу, но контроль был за нами. Нам нужно было действовать в атаке лучше. Наверно, надломили нас простые мячи. Вроде сравниваем, потом пропускаем. Это моменты, после которых сложно перестроиться. У нас были возможности забить больше двух голов. У нас пенальтисты Берг, Вандерсон и Вильена. Последний пенальти в товарищеском матче с «Сочи» забил Вандерсон, поэтому он бил сегодня. Оценивали ли этот матч, как особенный? Каждый матч особенный с чемпионом. Игра получилась яркой, но к сожалению, не с тем результатом для нас», — цитирует Мусаева «Спорт Экспресс».