«Зенит» оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) за четыре тура до конца чемпионата, чего ранее не удавалось никому.
«Зенит» оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Благодаря победе над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ «Зенит» стал недосягаем для главного преследователя, московского «Локомотива». Петербуржцы гарантировали себе чемпионский титул за четыре тура до окончания чемпионата.

Предыдущий рекорд РПЛ составлял три тура. Подобного успеха «Зенит» добивался в 2012 и 2019 годах. Также за три тура до окончания первенства чемпионами становились казанский «Рубин» (2008) и московский «Спартак» (2017).

Ранее сообщалось, что «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить