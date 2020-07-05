«Зенит» оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ

Петербургский «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) за четыре тура до конца чемпионата, чего ранее не удавалось никому.

Благодаря победе над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ «Зенит» стал недосягаем для главного преследователя, московского «Локомотива». Петербуржцы гарантировали себе чемпионский титул за четыре тура до окончания чемпионата.

Предыдущий рекорд РПЛ составлял три тура. Подобного успеха «Зенит» добивался в 2012 и 2019 годах. Также за три тура до окончания первенства чемпионами становились казанский «Рубин» (2008) и московский «Спартак» (2017).

Ранее сообщалось, что «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ.