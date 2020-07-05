Кержаков: в этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов

Лучший бомбардир в истории «Зенита», трёхкратный чемпион России Александр Кержаков прокомментировал завоевание командой чемпионского титула.

«В этом году «Зенит» стал чемпионом более уверенно, чем в прошлом. Сложилось много факторов: и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов. Мне тяжело сказать, «Зенит» так прибавил или уровень остальных команд лиги упал. Хочется верить, что и «Зенит» сделал существенный скачок», — цитирует Кержакова ТАСС.

«Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за четыре тура до окончания чемпионата.

Ранее экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш поздравил клуб с чемпионством.