Кержаков: в этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов

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Лучший бомбардир в истории «Зенита», трёхкратный чемпион России Александр Кержаков прокомментировал завоевание командой чемпионского титула.
Кержаков: в этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«В этом году «Зенит» стал чемпионом более уверенно, чем в прошлом. Сложилось много факторов: и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов. Мне тяжело сказать, «Зенит» так прибавил или уровень остальных команд лиги упал. Хочется верить, что и «Зенит» сделал существенный скачок», — цитирует Кержакова ТАСС.

«Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за четыре тура до окончания чемпионата.

Ранее экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш поздравил клуб с чемпионством.

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