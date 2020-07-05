Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш поздравил клуб с чемпионством

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне работающий в «Марселе», прокомментировал завоевание питерским клубом золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20.

«Я очень счастлив за «Зенит», для меня этот клуб особенный. Хочу поздравить Семака, он провёл впечатляющую работу за два года в команде. То, как он может управлять коллективом и игроками, — пример для всех. Рад, что они выиграли чемпионат два года подряд. Отдельные поздравления людям и футболистам, которые успели поработать со мной. «Зенит» навсегда в моём сердце», — цитирует Виллаш-Боаша Sport24.

Португалец возглавлял клуб с 2014 по 2016 год, успев по разу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее Фурсенко выразил мнение, что нынешний состав «Зенита» способен побеждать в ЛЧ.