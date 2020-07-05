Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал завоевание петербургским «Зенитом» золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20.
Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
  • globallookpress.com

«На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила шансов основным конкурентам. Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии. В «Зените» ни один игрок не заразился коронавирусом. Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и игроков c этим достижением и желаю дальнейших успехов», — цитирует Черчесова пресс-служба национальной команды.

За четыре тура до финиша чемпионата «Зенит» гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Ранее Семак заявил, что пережил один из самых счастливых дней в жизни.

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