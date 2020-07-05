Семак: один из самых счастливых дней в моей жизни

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание чемпионского титула в результате победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре Российской премьер-лиги.
Семак: один из самых счастливых дней в моей жизни
  • globallookpress.com

«Эмоции приятные, двойные. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я впервые стал дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Парни заслужили, с чем я их и поздравляю. Пользуясь случаем, поздравляю свою дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний чемпионский титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали первенства.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сравнялся с ЦСКА по количеству чемпионских титулов.

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