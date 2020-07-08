Освобождён от должности: «Спартак» уволил Цорна с поста генерального директора

Совет директоров московского «Спартака» принял решение освободить от занимаемой должности генерального директора Томаса Цорна. В клубе поблагодарили функционера за проделанную за последние 14 месяцев работу и пожелали успехов в будущем. В качестве возможных сменщиков рассматриваются действующий гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов и бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Что известно об уходе Цорна — в материале RT.

Томас Цорн покинул пост генерального директора московского «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе десятикратного чемпиона России, отметив, что соответствующее решение было принято советом директоров.

«Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. В настоящее время футбольным клубом «Спартак» (Москва) рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Слухи о возможном уходе Цорна появились накануне. При этом говорилось о том, что Томас может быть переведён с должности генерального на пост спортивного директора. Однако в итоге было принято решение прекратить сотрудничество с функционером.

На данный момент сам Цорн не прокомментировал свой уход из «Спартака». Что касается возможных кандидатов на его замену, то в прессе уже фигурирует ряд фамилий. Так, одними из главных претендентов называют бывшего вице-президента французского «Монако» Вадима Васильева и действующего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. Однако пока эта информация не подтвердилась.

«Мне ничего не известно об этом. Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

При этом в самой «Уфе» подтвердили, что готовы отпустить Газизова, если ему поступит солидное предложение.

«Наша команда никому не подрезает крылья, в том числе и генеральному директору. Если когда-нибудь у любого из наших сотрудников появится логичный и правильный вариант продолжения карьеры, мы препятствовать не будем. Тем более когда речь идёт о человеке, который так много сделал для клуба, сделал его самым успешным в России. Подчеркну, что я говорю в сослагательном наклонении. А если конкретно, то к главе республики пока никто не обращался. Хотя это его уровень. Пока этого не случится, бессмысленно что-то обсуждать. Мы люди дисциплинированные, работаем на благо Башкирии. Будем рассматривать предложение тогда, когда поймём, что ничего плохого для родного региона не делаем», — заявил глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

Стоит отметить, что решение об увольнении Цорна может показаться весьма странным для спортивного сообщества. Особенно в свете того, что до завершения чемпионата России остаётся ещё четыре тура, а красно-белые продолжают бороться за попадание в Лигу Европы. Причём выполнить эту задачу они могут либо за счёт победы в Кубке России, либо заняв шестое место в турнирной таблице РПЛ. Правда, в последнем случае им надо надеяться, что национальный трофей достанется «Зениту».

Да, многие могут считать, что решение подобных задач не соответствует амбициям такого великого клуба, как «Спартак». Но после нынешнего провального старта сезона вряд ли приходилось рассчитывать на что-то более серьёзное. Достаточно вспомнить, что после 12 туров красно-белые занимали 12-е место в турнирной таблице и имели в пассиве пять поражений подряд. Четыре из них они потерпели под руководством бывшего наставника Олега Кононова, который после неудачи с «Оренбургом» подал в отставку.

При этом причиной неудач коллектива во многом являлось то, что к этому моменту «Спартак» уже активно вступил в фазу перестройки. Команду покинули ряд лидеров, включая защитника Сальваторе Боккетти, полузащитников Фернандо и Дениса Глушакова, а также форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша. При этом на смену им были приобретены значительно менее опытные молодые футболисты, которые должны были стать серьёзным активом в будущем. Речь идёт о хавбеках Алексе Крале и Гусе Тиле, а также нападающих Эсекьеле Понсе и Джордане Ларссоне.

С момента прихода в клуб в мае 2019 года в своих интервью Цорн неоднократно отмечал, что в нынешнем сезоне руководство «Спартака» не делает акцент на результат, а пытается создать благоприятную почву для развития коллектива в будущем. Таким образом, он снимал груз ответственности не только с молодых игроков, но и с не самого опытного наставника в лице Доменико Тедеско.

«У нас официальная задача — перестройка команды. Она поставлена ещё летом, обговаривалась на совете директоров. Устал о ней говорить, а болельщики устали о ней читать. На таблицу станем смотреть в следующем сезоне. В текущем же важно, чтобы сформировался коллектив, чтобы ребята понимали друг друга на поле и развивались», — заявлял Цорн в феврале 2020-го в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Эти слова Цорна немного отличаются от того, что он говорил в сентябре 2019 года. После восьми туров «Спартак» шёл в лидерах и всего на три очка отставал от «Зенита», «Краснодара» и «Ростова», а поражение с минимальным счётом в дерби с сине-бело-голубыми ничуть не омрачило настрой Томаса.

«Я считаю, наша цель — попасть с этим составом в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона. Это приоритет», — заявлял в сентябре Цорн.

Возможно, именно подобные оптимистичные высказывания и стали проблемой для уже бывшего генерального директора. Руководство красно-белых вполне могло запомнить слова Цорна и ждать от него решения самых высоких задач. Но с каждым матчем положение «Спартака» всё более ухудшалось, а приобретённые игроки не оправдывали ни надежд, ни затраченных на них средств. Не с лучшей стороны показывал себя Понсе, захандрил опытный Шюррле, а на Тиля и вовсе повесили клеймо одного из главных трансферных провалов последних лет.

«Главная причина в том, что нет результата. Цорн привёз Тедеско — он его креатура. Привоз нескольких футболистов — тоже его решение. Это нормально, но в итоге результат должен быть, а его нет. В итоге виноват генеральный директор или главный тренер. Другое дело, что это произошло очень быстро. Некоторые держатся очень долго, а тут, видимо, не стали ждать», — цитирует «Чемпионат» легендарного полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового.

Несомненно, недовольство выступлением красно-белых в нынешнем первенстве можно понять, но винить в этом исключительно генерального директора по меньше мере неправильно. Он не руководит коллективом, не участвует в тренировках, следовательно, не отвечает за игру команды на поле. Что касается кадровых неудач, то в них может быть виноват не только Цорн. Если считать приглашения Шюррле и Тиля двумя главными провалами «Спартака» на трансферном рынке, то Томас ответственен только за один из них.

«Инициатором приобретения Шюррле был Цорн… Вот покупка Тиля как раз стала моей инициативой. Мы долго просматривали «десятки». Было несколько вариантов: румын Хаджи, другие. Мне Тиль понравился двумя своими качествами. Во-первых, в столь юном возрасте стал капитаном одной из ведущих команд Голландии. Во-вторых, это боец, не чистая «десятка», — объяснял своё решение Федун.

Что касается приобретения Александра Соболева в зимнее трансферное окно, то его можно назвать удачным. Клуб получил в своё распоряжение талантливого нападающего, который обладает большим потенциалом и уже приносит пользу. Да, пока его статистику нельзя считать выдающейся — один гол и три результативные передачи в восьми играх, но экс-форвард «Крыльев Советов» уже сейчас является важнейшим элементов в атакующей игре Тедеско.

Безусловно, серьёзные споры может вызвать сумма компенсации за трансфер Соболева. Возможно, некоторые сочли, что €4,5 млн — слишком много для нападающего, на тот момент ни разу не забившего за «Спартак». Но надо понимать, что ещё зимой на Александра претендовали ряд команд и упускать такого перспективного игрока было бы не самым дальновидным решением.

«Увольнение Цорна — шокирующая новость! В чём он виноват?! Я встречался с ним три-четыре раза, и он произвёл на меня хорошее впечатление. Во всяком случае создалось мнение, что он пришёл в новый коллектив и хотел помочь ему. Даже сложно представить, что могло произойти. Тем более была пауза на пандемию, работы особо не было», — выразил мнение ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов.

Главный вопрос состоит в том, что ждёт «Спартак» после ухода Цорна. В частности, это касается главного тренера Доменико Тедеско. Немецкий специалист считался личной креатурой бывшего гендиректора, а в нынешних условиях его позиции могут быть заметно ослаблены. Уже появились слухи, что он может подать в отставку по окончании сезона.

При этом приход в коллектив Газизова кажется перспективным и может стать серьёзным шагом к выходу из кризиса. За последние годы «Уфа» превратилась в одну из самых стабильных команд РПЛ и регулярно зарабатывает на продажах игроков. Среди её «выпускников» можно отметить Андрея Лунёва и Даниила Кругового («Зенит»), Ивана Облякова и Игоря Дивеева (ЦСКА), Дмитрия Живоглядова («Локомотив»). А самым громким трансфером «на выход» до сих пор остаётся Александр Зинченко, защищающий сейчас цвета «Манчестер Сити».

Говоря о Васильеве, на данный момент его назначение считается менее вероятным. Но приход специалиста такого уровня не может не пойти на пользу «Спартаку». Вадим работал в «Монако» в период с марта 2013-го по февраль 2019 года и помог превратить монегасков в один из главных экспортирующих клубов Европы. Именно из него в топ-команды Старого Света проследовали Килиан Мбаппе, Хамес Родригес, Тома Лемар, Антони Марсьяль, Бенжамен Менди, Бернарду Силва и многие другие. Достаточно отметить, что за этот период коллектив выручил на трансферах €828,02 млн, потратив €623,16 млн.