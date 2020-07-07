Гаврилов считает увольнение Цорна шокирующим и преждевременным

Короткая ссылка
Прославленный ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов назвал увольнение генерального директора клуба Томаса Цорна «шокирующей новостью».
Гаврилов считает увольнение Цорна шокирующим и преждевременным
  • ©spartak.com

По его мнению, функционер не виноват в текущих результатах команды. Гаврилов отметил, что встречался с Цорном три-четыре раза, и на него гендиректор произвёл хорошее впечатление. Он считает, что Цорн хотел помочь «Спартаку».

«Если убрали Цорна, то могут запросто уволить и Доменико Тедеско. Почему нет? Если что-то не так пойдёт в последних четырёх матчах, особенно в матче с «Локомотивом», ситуация может усугубиться, и тренер точно будет в подвешенном состоянии», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Он также считает решение об увольнении Цорна «преждевременным».

«Если уж увольняете, объясните почему так произошло, за что он отвечает и что пошло не так. Он был руководителем, который не отвечает за тренировочный процесс», — заключил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин объявил, будет ли продолжать тренерскую карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить