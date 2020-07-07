Гаврилов считает увольнение Цорна шокирующим и преждевременным

Прославленный ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов назвал увольнение генерального директора клуба Томаса Цорна «шокирующей новостью».

По его мнению, функционер не виноват в текущих результатах команды. Гаврилов отметил, что встречался с Цорном три-четыре раза, и на него гендиректор произвёл хорошее впечатление. Он считает, что Цорн хотел помочь «Спартаку».

«Если убрали Цорна, то могут запросто уволить и Доменико Тедеско. Почему нет? Если что-то не так пойдёт в последних четырёх матчах, особенно в матче с «Локомотивом», ситуация может усугубиться, и тренер точно будет в подвешенном состоянии», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Он также считает решение об увольнении Цорна «преждевременным».

«Если уж увольняете, объясните почему так произошло, за что он отвечает и что пошло не так. Он был руководителем, который не отвечает за тренировочный процесс», — заключил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин объявил, будет ли продолжать тренерскую карьеру.