Сёмин объявил, будет ли продолжать тренерскую карьеру

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о своих шансах продолжить тренерскую карьеру.

Ранее СМИ писали о переговорах специалиста с тульским «Арсеналом». При этом, по словам самого Сёмина, «никаких конкретных предложений о работе» ему не поступало.

«Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть», — сказал тренер в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

Он также выразил готовность вернуться в «Локомотив», но «только не к тем людям, которые руководят им сейчас».

Ранее сообщалось, что, по мнению Сёмина, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды.