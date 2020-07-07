Сёмин объявил, будет ли продолжать тренерскую карьеру
- Reuters
Ранее СМИ писали о переговорах специалиста с тульским «Арсеналом». При этом, по словам самого Сёмина, «никаких конкретных предложений о работе» ему не поступало.
«Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть», — сказал тренер в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».
Он также выразил готовность вернуться в «Локомотив», но «только не к тем людям, которые руководят им сейчас».
Ранее сообщалось, что, по мнению Сёмина, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды.