Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива»
- РИА Новости
«Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен сербский специалист Марко Николич.
Ранее экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что пока «Локомотив» движется на багаже Сёмина.