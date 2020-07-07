Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды.
Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива»
  • РИА Новости

«Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что пока «Локомотив» движется на багаже Сёмина.

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