Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды.

«Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что пока «Локомотив» движется на багаже Сёмина.