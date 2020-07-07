Нигматуллин: пока «Локомотив» движется на багаже Сёмина

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Бывший голкипер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что пока рано делать первые выводы о работе нового главного тренера команды Марко Николича, который сменил на этом посту Юрия Сёмина.
Нигматуллин: пока «Локомотив» движется на багаже Сёмина
  • Reuters

«Николич ведь не так давно прилетел в Москву, потом две недели провёл на карантине. Всё это время с футболистами работали его помощники. Так быстро изменить игру команды сложно. Можно сказать, пока «Локомотив» движется на багаже Юрия Павловича Сёмина. А чтобы сделать выводы о работе Николича, нужен полноценный сезон. На данный момент главная задача серба — не испортить то, что было сделано до него», — сказал Нигматуллин в интервью RT.

По его словам, изменений в игре «Локомотива» пока незаметно, хотя в целом команда действует неплохо. 

«В некоторых матчах для победы не хватает самой малости. Есть над чем поработать», — подчеркнул Нигматуллин.

Ранее полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук может выступать в Европе уже сейчас.

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