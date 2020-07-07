Фернандеш считает, что Алексей Миранчук может выступать в Европе уже сейчас

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился мнением о футболисте «Локомотива» Алексее Миранчуке.
Фернандеш считает, что Алексей Миранчук может выступать в Европе уже сейчас

«В первый год я братьев Миранчук не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лёшу от Антона. Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», — цитирует португальца «Матч ТВ» со ссылкой на интервью каналу «Матч Премьер».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.

Ранее «Локомотив» вступил в переговоры с Манджукичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить