Фернандеш считает, что Алексей Миранчук может выступать в Европе уже сейчас

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился мнением о футболисте «Локомотива» Алексее Миранчуке.

«В первый год я братьев Миранчук не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лёшу от Антона. Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», — цитирует португальца «Матч ТВ» со ссылкой на интервью каналу «Матч Премьер».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.

Ранее «Локомотив» вступил в переговоры с Манджукичем.