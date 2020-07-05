Источник: «Локомотив» вступил в переговоры с Манджукичем

Московский «Локомотив» может усилиться хорватским нападающим Марио Манджукичем.

Об этом сообщает Betting Insider. По информации источника, российский клуб уже более месяца контактирует с агентами Манджукича. 5 июля 34-летний хорватский форвард объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».

Форвард провёл в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. За свою карьеру хорват успел примерить футболки «Ювентуса», «Вольфсбурга», «Баварии» и «Атлетико».

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