Источник: «Локомотив» вступил в переговоры с Манджукичем

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Московский «Локомотив» может усилиться хорватским нападающим Марио Манджукичем.
Источник: «Локомотив» вступил в переговоры с Манджукичем
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Betting Insider. По информации источника, российский клуб уже более месяца контактирует с агентами Манджукича. 5 июля 34-летний хорватский форвард объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».

Форвард провёл в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. За свою карьеру хорват успел примерить футболки «Ювентуса», «Вольфсбурга», «Баварии» и «Атлетико».

Ранее Антон Миранчук поделился впечатлениями от работы с Николичем.

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