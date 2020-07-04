Антон Миранчук поделился впечатлениями от работы с Николичем

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о работе с новым главным тренером команды Марко Николичем, сменившим на этой должности Юрия Сёмина.
Антон Миранчук поделился впечатлениями от работы с Николичем
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мне кажется, Николич — опытный тренер и не станет сразу рубить с плеча. Плюс он пока сам наверняка присматривается, кто на что способен. Поэтому что-то кардинально менять прямо сейчас он, думаю, не станет. Нужно время (минимум предсезонка), чтобы построить что-то своё. Глобально с приходом нового тренера всегда меняется такой момент: в команде понимают, что для него сейчас все равны. Неважно, мало ты играл или много — теперь у каждого есть возможность проявить себя. Оттого, что все хотят доказать, повышается конкуренция. И это, конечно, плюс. Корректировки — да, были. Но это какие-то мелкие моменты, детали. В основном тактические», — приводит слова Миранчука Sport24.

Он отметил, что Николич внёс небольшие корректировки в игру команды, которые в основном касаются тактики.

«Он очень требовательный. Чувствуется, все требования и установки — очень взвешенные. Первые впечатления позитивные. Сейчас он пока сам адаптируется: смотрит, наблюдает. Время покажет, что получится», — добавил футболист.

Под руководством 40-летнего Николича «Локомотив» провёл уже три матча, в которых одержал две победы, одна игра завершилась вничью.

Ранее Миранчук высказался о реакции болельщиков «Локомотива» на уход Сёмина.

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