Антон Миранчук высказался о реакции болельщиков «Локомотива» на уход Сёмина

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос по поводу реакции болельщиков клуба на уход с поста главного тренера команды Юрия Сёмина.

«Честно, не хочу вмешиваться в противостояние болельщиков и руководства клуба. У фанатов своё мнение, которое они в праве высказывать. Никто не запрещает. У нас, футболистов, свои задачи: выйти, показать хорошую игру и дать результат», — цитирует Миранчука Sport24.

Он рассказал, что болельщики писали ему, почему команда не отстояла Сёмина, отметив, что футболист должен заниматься своим делом, а не убирать или назначать тренеров.

«Моя зона ответственности — на поле. Всё, что могу сказать Юрию Палычу, — огромное спасибо. У нас были замечательные отношения. Большого разговора после этого у нас не было. Но после травмы он написал мне слова поддержки. К Юрию Палычу у меня только тёплые и добрые воспоминания», — заявил Миранчук.

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. На его пост был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее фанат рассказал о задержании болельщиков «Локомотива» во время матча с «Крыльями Советов».