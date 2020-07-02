Фанат рассказал о задержании болельщиков «Локо» во время матча с «Крыльями Советов»

Представитель фанатского движения «Локомотива» United South Иван Крылов заявил о задержаниях болельщиков во время матча 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).

По его словам, полиция останавливала для беседы зрителей, которые решили покинуть стадион в Черкизове на 20-й минуте в знак протеста против непродления контракта с главным тренером Юрием Сёминым. Как отметил Крылов, на станции метро «Черкизовская» к болельщикам подходили сотрудники органов правопорядка и со словами «Вы с матча? Пойдём поговорим» отводили в комнату полиции.

«Спрашивали документы, возраст и сколько народу ушло раньше времени. Говорили, что не надо уходить с матча так рано. Двоим было 14 лет и одному 17 лет. Документов с собой не было. Ребятам посоветовали больше не уходить с футбола раньше времени. Затем их подержали несколько минут и отпустили. Просто какой-то абсурд и максимально непонятное действие», — приводит слова Крылова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что болельщики «Локомотива» поддержали задержанных полицией фанатов «Спартака».