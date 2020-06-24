Болельщики «Локомотива» поддержали задержанных полицией фанатов «Спартака»
- РИА Новости
Фанатов красно-белых хотят привлечь к уголовной ответственности за организацию проводов команды на матч 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Против фанатов возбуждено дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»). Их обвиняют в использовании пиротехники и перекрытии проезжей части.
Представители United South считают, что «болельщики «Спартака» не устраивали массовых беспорядков, не устраивали погромы, не разжигали межнациональную рознь и не совершали прочих действий».
«Мы выражаем полную поддержку красно-белым болельщикам, пострадавшим от несоразмерных действий правоохранительных органов. Мы хотим верить, что в нашей стране справедливость и законность всё ещё что-то да значат, несмотря на всё происходящее, и призываем всех неравнодушных придать этому делу максимальную огласку!» — говорится в заявлении фанатов «Локо», размещённом на сайте United South.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками.