«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.

По мнению членов совета, «яркий перформанс оценили и клуб, и команда». Согласно позиции «Спартака», подобные действия не должны квалифицироваться как хулиганство. В заявлении также отмечается, что в результате шоу с использованием фаеров никто не пострадал.

«Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов, в том числе в других городах страны», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Ранее сообщалось, что лидер фанатского объединения «Локомотива» рассказал об отношении к Марко Николичу.