Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что ему могут предложить пост в управленческой структуре московского «Спартака».
Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
  • РИА Новости

По словам функционера, ему ничего не известно о такой перспективе.

«Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом», — приводит слова Газизова «СЭ».

Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.

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