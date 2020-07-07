Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
- РИА Новости
По словам функционера, ему ничего не известно о такой перспективе.
«Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом», — приводит слова Газизова «СЭ».
Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.