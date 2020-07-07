Червиченко высказался о возможном назначении Жиркова гендиректором «Спартака»
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- РИА Новости
«Жирков — не спортивный менеджер, а бизнес-менеджер. Знаю людей, которые с ним имели дело. Они не в восторге от этого сотрудничества», — цитирует Червиченко «Советский спорт».
Он отметил, что в «Спартаке» постоянно пытаются строить бизнес-модель, но он не понимает, зачем это делается.
«Вы вначале спортивную команду постройте, которая будет приносить результат. У них нет фундамента, а они пытаются построить здание, висящее в воздухе», — добавил Червиченко.
Жирков руководил «Спартаком» с 2015 по 2017 год.
7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.
После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.
Ранее Червиченко высказался о работе Цорна в «Спартаке».