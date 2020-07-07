Червиченко высказался о возможном назначении Жиркова гендиректором «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.

«Жирков — не спортивный менеджер, а бизнес-менеджер. Знаю людей, которые с ним имели дело. Они не в восторге от этого сотрудничества», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что в «Спартаке» постоянно пытаются строить бизнес-модель, но он не понимает, зачем это делается.

«Вы вначале спортивную команду постройте, которая будет приносить результат. У них нет фундамента, а они пытаются построить здание, висящее в воздухе», — добавил Червиченко.

Жирков руководил «Спартаком» с 2015 по 2017 год.

7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.

Ранее Червиченко высказался о работе Цорна в «Спартаке».