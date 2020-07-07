Червиченко высказался о возможном назначении Жиркова гендиректором «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
Червиченко высказался о возможном назначении Жиркова гендиректором «Спартака»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Жирков — не спортивный менеджер, а бизнес-менеджер. Знаю людей, которые с ним имели дело. Они не в восторге от этого сотрудничества», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что в «Спартаке» постоянно пытаются строить бизнес-модель, но он не понимает, зачем это делается. 

«Вы вначале спортивную команду постройте, которая будет приносить результат. У них нет фундамента, а они пытаются построить здание, висящее в воздухе», — добавил Червиченко.

Жирков руководил «Спартаком» с 2015 по 2017 год.

7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.

Ранее Червиченко высказался о работе Цорна в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить