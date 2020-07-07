Червиченко: не понимаю, чем Цорн изначально заслужил должность в «Спартаке»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
Червиченко: не понимаю, чем Цорн изначально заслужил должность в «Спартаке»
  • © Томас Цорн / Instagram

«Да я вообще не понимаю, чем Цорн изначально заслужил такую должность в таком клубе? Он, что, взял какую-то команду из низов таблицы и вывел её в призёры? Или поднял кого-то из низшей лиги в высшую и там громко о себе заявил?» — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что Цорн появился из ниоткуда, и при нём «Спартак» очень много потратил на неоднозначные трансферы.

«€20 млн заплачено за Гуса Тиля, €13 млн — за Алекса Крала, в районе €5 млн обошёлся Соболев. Да они втроём должны играть на уровне «Зенита»! А что мы видим? Команда рискует опуститься в нижнюю половину таблицы. Разве это не повод указать человеку на дверь?» — добавил Червиченко.

«Спартак» объявил об отставке Цорна 7 июля. Он работал гендиректором с мая 2019 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.

Ранее СМИ рассказали, когда «Спартак» объявит имя нового гендиректора.

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