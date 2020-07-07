СМИ рассказали, когда «Спартак» объявит имя нового гендиректора
Московский футбольный клуб «Спартак» намерен объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.
- @fcsm_official
Об этом сообщает «Чемпионат».
С мая 2019 года эту должность занимал Томас Цорн.
После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.
Ранее «Спартак» подтвердил уход Цорна с поста гендиректора клуба.
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