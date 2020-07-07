СМИ рассказали, когда «Спартак» объявит имя нового гендиректора

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Московский футбольный клуб «Спартак» намерен объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.
СМИ рассказали, когда «Спартак» объявит имя нового гендиректора
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Об этом сообщает «Чемпионат».

С мая 2019 года эту должность занимал Томас Цорн.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.

Ранее «Спартак» подтвердил уход Цорна с поста гендиректора клуба.

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