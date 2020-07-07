СМИ: Тедеско может уйти из «Спартака» до завершения текущего сезона

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть клуб до окончания сезона-2020/21.
СМИ: Тедеско может уйти из «Спартака» до завершения текущего сезона
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По сведениям издания, немецкий специалист может подать в отставку по собственному желанию. Такой вариант может быть связан с уходом Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака». Именно этот функционер приглашал Тедеско на работу в Москву.

Контракт тренера рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что итальянец Массимо Каррера может вернуться в «Спартак» в случае получения хорошего предложения.

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