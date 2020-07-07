СМИ: Каррера может вернуться в «Спартак» в случае получения хорошего предложения

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, приведший красно-белых к чемпионскому званию в 2017 году, может вернуться в клуб.
СМИ: Каррера может вернуться в «Спартак» в случае получения хорошего предложения
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, итальянский специалист сохранил хорошие отношения с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. В случае получения выгодного предложения от москвичей Каррера готов договориться с руководством греческого АЕК, в котором сейчас работает, о досрочном расторжении контракта.

Во вторник, 7 июля, был уволен генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Ранее сообщалось, что Роман Широков оценил работу этого функционера в «Спартаке».

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