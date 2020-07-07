Широков оценил работу Цорна в «Спартаке»

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил деятельность Томаса Цорна на посту генерального директора красно-белых.
Широков оценил работу Цорна в «Спартаке»
  • © FC Spartak Moscow

Во вторник, 7 июля, 33-летний функционер был уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

«Если говорили о том, чтобы перестроить игру команды, то он её перестроил, но насколько хорошо это было сделано — судить руководству «Спартака». Если Цорн уходит, наверное, он сделал что-то не так», — приводит слова Широкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев рассказал о разговоре Цорна и Леонида Федуна на повышенных тонах после поражения от «Тамбова».

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