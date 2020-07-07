Ловчев рассказал о разговоре Цорна и Федуна на повышенных тонах после поражения от «Тамбова»

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Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба.
Ловчев рассказал о разговоре Цорна и Федуна на повышенных тонах после поражения от «Тамбова»
  • © АГН Москва/Global Look Press

Ветеран признался, что не многое знал об этом человеке. Ловчев также заметил, что слышал о разговоре на повышенных тонах между Цорном и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча с «Тамбовом» (2:3).

«Я один раз виделся с Цорном и с человеческой точки зрения он мне понравился, а с профессиональной точки зрения я просто не знаю. Я бы знал, если бы говорили об Аленичеве, Титове, Тихонове, Мостовом… А о Цорне я сказать ничего не могу — кроме того, что при личной встрече он был мне симпатичен», — цитирует Ловчева Sport24.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак».

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