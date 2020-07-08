«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби

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Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
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За красно-белых сыграют вратарь Александр Максименко, защитники Георгий Джикия, Николай Рассказов, Павел Маслов, Илья Гапонов, Айртон, полузащитники Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

Наставник «Локомотива» Марко Николич выбрал следующих игроков: вратарь Антон Коченков, защитники Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило, полузащитники Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Жоау Марио, нападающий Эдер.

Ранее сообщалось, что РФС обязал «Рубин» заплатить «Спартаку» неустойку за переход Солтмурада Бакаева.

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