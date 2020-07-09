Зинченко в «Манчестер Сити», Лунёв в «Зените» и рекорд Облякова: как «Уфа» зарабатывала на трансферах при Газизове

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов во время работы в «Уфе» заработал для клуба на трансферах около €20 млн. Переход Ивана Облякова в ЦСКА за рекордную сумму. Продажа Андрея Лунёва в «Зенит» после десяти матчей в РПЛ. Отъезд Александра Зинченко в «Манчестер Сити». И интерес к Игорю Дивееву со стороны лондонского «Арсенала». RT рассказывает, как функционер удачно продавал футболистов в предыдущем клубе.

Игорь Дивеев

Откуда пришёл: воспитанник «Уфы»;

Куда перешёл: ЦСКА (€1,5 млн);

Как менялась трансферная стоимость в «Уфе»: от 0 до €1,5 млн

Трансфер Дивеева в ЦСКА стал особенным для «Уфы», ведь клуб сумел заработать деньги на продаже собственного воспитанника. Причём в академию защитник попал только в 16 лет. По его словам, всё решила случайная встреча с Шамилем Газизовым у магазина.

Далее карьера Дивеева развивалась стремительно. В 2018-м он проявил себя на международном турнире COTIF в составе юношеской сборной России и вызвал интерес со стороны лондонского «Арсенала».

До переезда в Англию дело не дошло, зато спустя всего год защитник оказался в ЦСКА. Причём на тот момент 19-летний футболист провёл в Премьер-лиге в составе «Уфы» всего два матча.

Это не смутило главного тренера армейцев и бывшего наставника башкирской команды Виктора Гончаренко, который сходу доверил Игорю место в основе. С тех пор Дивеев — практически незаменимый член защитной линии ЦСКА.

Игорь Дивеев

© Виталий Тимкив/РИА Новости

Данил Круговой

Откуда: «Зенит» (€160 тыс.)

Куда: «Зенит» (€2 млн)

Как менялась трансферная стоимость в «Уфе»: от €400 тыс до €1 млн

Круговой — типичный пример грамотной перепродажи «Уфой» молодого футболиста. Уроженец Гатчины с детства занимался в академии «Зенита», однако пробиться в основную команду шансов практически не имел.

Зато в «Уфе» Данил получил возможность проявить себя на уровне Премьер-лиги и воспользовался им. Девяти матчей в РПЛ хватило, чтобы «Зенит» захотел вернуть левого защитника, которого за год до того отпустил за символическую сумму.

Причём Круговой, как и Дивеев, мог перейти в ЦСКА, но в итоге выбрал родную команду. «Уфа» же не только получила за игрока € 2 млн, но и сохранила его до конца текущего сезона на правах аренды.

Дмитрий Стоцкий

Откуда: свободный агент

Куда: «Краснодар» (€2 млн)

Как менялась трансферная стоимость в «Уфе»: от € 400 тыс до €3 млн

В «Уфе» Газизову удавалось грамотно продавать и футболистов, которых он в своё время находил в низших лигах. Например, такой путь проделал Стоцкий. Если за Кругового «Уфе» всё-таки пришлось заплатить определённую сумму, то Дмитрий достался клубу абсолютно бесплатно. Он подписал контракт в 2015 году, являясь свободным агентом.

На тот момент о футболисте знали только поклонники выступающей в ФНЛ «Балтики». Уроженец Калининграда провёл в команде шесть лет.

В «Уфе» Стоцкий практически сразу стал основным футболистом. Без него болельщикам сложно было представить правый фланг команды. При этом футболист постоянно прогрессировал и в 2018-м даже дебютировал в составе сборной России.

Дмитрий Стоцкий

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Правда, на тот момент он был уже игроком «Краснодара», который заплатил за работоспособного вингера € 2 млн.

Александр Зинченко

Откуда: свободный агент

Куда: «Манчестер Сити» (€2 млн)

Как менялась трансферная стоимость в «Уфе»: от €800 тыс до €4 млн

Пожалуй, самым громким трансфером в истории «Уфы» Газизова стала продажа украинского полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

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В Башкортостан футболист приехал в 2015-м. На тот момент его карьерные перспективы находились под большим вопросом из-за конфликта с родным «Шахтёром». В клубе из Донецка Зинченко обвиняли в том, что он в одностороннем порядке разорвал действующий контракт и сбежал в Россию.

В новой стране Александру пришлось нелегко. Первое время будущему чемпиону Англии, по его признанию, даже пришлось жить в гараже. Параллельно он проходил просмотры в клубах РПЛ, но те не хотели вступать в конфликт с «Шахтёром». А поддерживать форму украинцу приходилось в любительских лигах Москвы.

«Уфа» же не побоялась подписать контракт с талантливым футболистом и принять участие в судебном разбирательстве. В результате уже в июле 2016-го Зинченко перешёл в «Манчестер Сити», с которым дважды стал чемпионом Англии.

«На тот момент Зинченко был никому не нужен. Его просматривали «Зенит», «Рубин», «Спартак»… много кто. Вроде «Локомотив» тоже. Все боялись его брать из-за проблем с «Шахтёром». Ему там не предложили контракт. А вообще, дело даже не в «Шахтёре». Если бы кто-то из российских клубов хотел Зину, то взял бы, несмотря ни на что. Просто все прошляпили, а мы не побоялись взять», — рассказывал Газизов в интервью «Чемпионату».

Дмитрий Живоглядов

Откуда: «Динамо»

Куда: «Локомотив» (€2,5 млн)

Как менялась трансферная стоимость в «Уфе»: от € 500 тыс до €2,8 млн

В РПЛ Живоглядов, способный сыграть на правом фланге как в обороне, так и в полузащите, дебютировал ещё в составе родного «Динамо». Футболист защищал цвета бело-голубых в сезоне-2015/16, который закончился для команды вылетом в ФНЛ.

Однако Дмитрий во второй по силе лиге России не сыграл, а перешёл в «Уфу». Двух сезонов в Башкортостане хватило, чтобы молодым защитником заинтересовались российские топ-клубы: «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».

Однако до перехода в стан железнодорожников, состоявшегося в июне 2019-го за €2,5 млн, Живоглядов успел сыграть вместе с «Уфой» в Лиге Европы.

Дмитрий Живоглядов

© Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости

Андрей Лунёв

Откуда: «Сатурн», свободный агент

Куда: «Зенит» (€ 3,5 млн)

Как менялась трансферная стоимость в «Уфе»: от €50 тыс. до €2 млн

История Лунёва в «Уфе» вовсе получилась сказочной. Голкипера сложно назвать баловнем судьбы, и все свои достижения в футболе он буквально выстрадал.

Начинал карьеру Андрей в родном «Торпедо», но когда чёрно-белые вернулись в РПЛ на один сезон, шанса не получил. Особенно непросто молодому вратарю пришлось после ухода из «Торпедо». Два года он провёл в низших лигах и едва не закончил с футболом.

Позже Лунёв признавался, что в тот момент испытывал серьёзные финансовые проблемы и был вынужден выплачивать целый ряд кредитов.

Но вратарь не сдавался и судьба подарила ему шанс в виде «Уфы». В Башкортостане он поначалу был лишь третьим голкипером и едва не ушёл в тульский «Арсенал».

Всё изменилось с приходом Гончаренко, который неожиданно доверился Лунёву. Тот не подвёл и в первых трёх матчах в РПЛ сохранил свои ворота в неприкосновенности, причём в этих играх «Уфа» противостояла «Краснодару», «Спартаку» и «Локомотиву». Успел Андрей сыграть и с «Зенитом».

А уже зимой 2017-го петербуржцы выкупили контракт Лунёва у «Уфы» за €3,5 млн.

Иван Обляков

Откуда: СДЮСШОР «Зенит» (€9 тыс.)

Куда: ЦСКА (€4 млн)

Как менялась трансферная стоимость в «Уфе»: от €600 тыс. до €1,7 млн

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Трансферный рекорд Лунёва «Уфа» побила всего через полтора года, за €4 млн продав в ЦСКА полузащитника Ивана Облякова. Его футбольный путь также получился непростым. Будущий футболист армейцев родился в небольшой деревне Вындин остров в Ленинградской области. Ради занятий в школе «Зенита» ему приходилось добираться до Санкт-Петербурга по три часа, пока семья не переехала в Северную столицу.

Однако, как и в случае с Круговым, талант воспитанника в клубе заметили не сразу. Причём в отличие от Данила Обляков не попал даже в «Зенит-2».

«Уфа» оперативно воспользовалась сложившейся ситуацией и пригласила талантливого футболиста на просмотр. В результате в июле 2016-го 18-летний полузащитник подписал контракт с клубом из Башкортостана.

В составе «Уфы» Обляков провёл 54 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. А через два года он перешёл в ЦСКА буквально в последние часы трансферного окна за €4 млн.