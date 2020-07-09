Требовательные болельщики и завышенные ожидания руководства: что может помешать Газизову добиться успеха в «Спартаке»

До конца недели Шамиль Газизов будет представлен в качестве нового генерального директора московского «Спартака». Об этом сообщил владелец клуба Леонид Федун. Он отметил способности функционера добиваться максимального результата при минимальных финансовых вливаниях и заявил, что в нынешних экономических условиях подобный подход к работе оптимален. Почему назначение бывшего руководителя «Уфы» оправдано и что может помешать ему добиться успеха в столице — в материале RT.

После матча 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» владелец московского «Спартака» Леонид Федун объявил о скором назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора. На этом посту он сменит Томаса Цорна, который на днях был освобождён от занимаемой должности. При этом причины отставки не были названы.

«Это наша внутренняя кухня. Мы с ним (Цорном. — RT) расстались по-хорошему. Я ему благодарен за всё хорошее, что он сделал. Пожалуй, это все комментарии. Могу сказать, что на этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора», — заявил Федун в ходе общения с журналистами.

Таким образом, подтвердились слухи, появившиеся сразу после ухода Цорна. Тогда в прессе говорилось, что действующий генеральный директор «Уфы» является главным претендентом на вакансию в руководстве десятикратного чемпиона России. Главным конкурентом Газизова считался бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, а некоторые СМИ даже сообщали, что тот был готов принять предложение «Спартака». Но в итоге всё сложилось иначе.

В течение последних лет «Уфа» представляет собой если не эталон российского клуба, живущего по средствам и зарабатывающего на продаже собственных футболистов, то как минимум очень хороший пример такового. При сравнительно небольшом бюджете в 1 млрд рублей (около €14 млн), команда довольно стабильно выступает в РПЛ на протяжении последних лет, а два года назад чуть было впервые не пробилась в Лигу Европы. В квалификации были поочерёдно обыграны словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес», а остановить уфимский коллектив смог лишь шотландский «Рейнджерс» под руководством легендарного Стивена Джеррарда.

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В нынешнем чемпионате «Уфа» также борется за шестое место, дающее право на попадание в отборочный турнир Лиги Европы. Правда, только в том случае, если «Зенит» выиграет Кубок России. Причём в споре за данную строчку команда опережает «Спартак», за последний год потративший более трёх бюджетов «горожан» на дозаявочную кампанию. По информации Transfermarkt, летом 2019-го красно-белые потратили на приобретение Гуса Тила, Алекса Крала, Джордана Ларссона и других €40,5 млн, а совсем недавно отдали ещё €4,5 млн за выкуп контракта Александра Соболева.

Объясняя выбор в пользу Газизова, Федун акцентировал внимание именно на умении его уже бывшего клуба добиваться максимальных результатов при минимальном финансировании. По мнению владельца «Спартака», это особенно полезно с учётом нынешней экономической ситуации в стране и мире.

«Вы знаете, какие успехи у «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха, ведёт правильную селекционную работу. То, что нам необходимо. В связи с девальвацией рубля и коронавирусом «Спартак» потерял 15 — 20% бюджета. Это как проклятье», — признался Федун.

Таким образом, владелец десятикратного чемпиона России намекнул, что в ближайшие годы вряд ли сможет тратить крупные суммы на покупку дорогостоящих спортсменов, вследствие чего клубу придётся научиться выжимать максимум из доступного. При этом Федун намекнул, что всё равно ждёт значительного улучшения показателей, ведь бюджет «Спартака» значительно превосходит тот, которым располагает «Уфа».

«А кто сейчас, кроме одного клуба, находится не в стеснённых финансовых условиях? Все. Но бюджеты «Уфы» и «Спартака» отличаются в пять-шесть раз, а результаты похожи. Значит у нас потенциал в пять-шесть раз выше», — сказал Федун.

Сам Газизов уже прокомментировал новое назначение. Функционер отдаёт себе отчёт, что работа в «Спартаке» является большими вызовом и ответственностью, но заверил, что у него было время подумать об этом.

«После нескольких встреч с Федуном я всё понял. Понял, какие будут полномочия и задачи. Уверен, всё будет хорошо», — цитирует Газизова «Чемпионат».

На первый взгляд приглашение Газизова кажется исключительно правильным решением босса «Спартака». В «Уфе» он доказал, что в ограниченных условиях способен строить команды пусть и не топ-уровня, но достаточно высокого, чтобы бороться за место в верхней половине таблицы. Кроме того, специалист разбирается в комплектовании состава и умеет не только выгодно покупать, но и продавать футболистов. Но в столице функционеру придётся работать абсолютно в другой обстановке, что может сыграть ключевую роль.

Во-первых, речь идёт о болельщиках «Спартака», видящих свой любимый клуб исключительно на вершине турнирной таблицы РПЛ. Их не устроит борьба не то, что за шестое, но даже за четвёртое место. Да, тогда возникает вопрос, почему фанаты относительно спокойно реагируют на нынешнее положение дел? Причина кроется в провале Олега Кононова и перестройке команды. Люди понимают, что после такого у Доменико Тедеско просто не было возможности спасти этот сезон, поэтому делают ему и коллективу в целом серьёзную скидку. Но если в следующем году положение дел не изменится, то на трибунах вполне может начаться очередной бунт. В 2019-м атмосфера вокруг десятикратного чемпиона была настолько негативной, что это серьёзно сказалось на результатах.

Во-вторых, существует большая вероятность, что в будущем Газизов не только решит пересобрать состав под себя, но и вполне может отказаться от услуг нынешнего тренерского штаба. С учётом того, что многие болельщики очень тепло относятся к Тедеско, это может привести к очередным серьёзным волнениям в фанатской среде. Особенно в свете того, что в качестве его сменщика называется нынешний наставник «Уфы».

На данный момент Вадим Евсеев прославился в первую очередь своей оборонительной схемой игры и заявлениями о том, что голы в футболе — не главное. Но если в «Уфе» на это реагировали спокойно, то в «Спартаке» подобной реакции ждать не стоит. Местная торсида вряд ли примет подобную философию и начнёт критиковать специалиста. Достаточно вспомнить пример Александра Старкова, пытавшегося добиться результата схожим образом 15 лет назад.

В-третьих, в словах самого Федуна уже фигурирует заявление, которое может говорить о завышенных ожиданиях от работы Газизова. По мнению владельца клуба, раз бюджет «Спартака» в пять-шесть раз больше, чем у «Уфы», значит и потенциал кратно выше. Но в футболе подобные соотношения не всегда находят отражение на поле. Если владелец будет с ходу ждать от нового генерального директора победы в РПЛ, то его отставка может стать такой же стремительной, как и увольнение Цорна.

Необходимо понимать, что Газизов трудился в «Уфе» на протяжении восьми лет и команда не всегда боролась за шестое место. В 2015 и 2016 годах она занимала 12-ю строчку, а год назад и вовсе финишировала лишь третьей с конца, ввиду чего была вынуждена отстаивать своё право выступать в РПЛ в стыковых матчах. И виной тому во многом селекционная модель, рассчитанная на приобретение талантливых футболистов и их последующую продажу. В преддверии неудачного сезона «горожане» расстались с Иваном Обляковым и Дмитрием Стоцким, а Игорь Дивеев был отдан в аренду в ЦСКА.

В «Спартаке» у Газизова будет значительно больше возможностей не только в плане привлечения, но и удержания спортсменов. Федун вряд ли захочет усиливать конкурентов, поэтому трансферы «на выход» будут разрешены исключительно в зарубежные клубы. Это должно положительно сказаться на результатах коллектива, ведь он не будет вынужден продавать футболистов буквально по первому требованию. В этом отношении у функционера есть серьёзный потенциал в столице, но только в том случае, если его не будут подгонять и мешать делать свою работу.

Очень многое зависит от самого Федуна и того, насколько спокойно он будет относиться к возможным неудачам Газизова на своём посту и насколько большой кредит доверия будет выделен новоиспечённому генеральному директору. Летом 2019-го владелец «Спартака» уверял, что у него серьёзные планы на Цорна и отводил немцу четыре года на работу в клубе.

«Поэтому и подобрали перспективного молодого парня, Томаса (Цорна. — RT) вы все видели. Это человек с сильным европейским менталитетом, с немецкой пунктуальностью. У него есть карт-бланш работать вплоть до выборов (в президенты «Спартака», которые должны состояться 1 июня 2023 года. — RT). Если всё пойдет нормально, он станет одним из кандидатов. У него такие амбиции есть», — говорил Федун «Спорт-Экспрессу».