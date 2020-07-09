Евсеев о назначении Газизова в «Спартак»: всё, что нужно для успешной работы, у него есть

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал назначение Шамиля Газизова генеральным директором московского «Спартака».
Евсеев о назначении Газизова в «Спартак»: всё, что нужно для успешной работы, у него есть
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Всё, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что Газизов не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело к проблемам у клуба.

«Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перед командой», — добавил специалист.

Газизов работал в «Уфе» с 2010 года. За время его работы клуб поднялся от ПФЛ до РПЛ.

Ранее Газизов рассказал, почему согласился на должность генерального директора «Спартака».

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