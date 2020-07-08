Газизов — о назначении гендиректором «Спартака»: это очень большой вызов

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Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему решил принять предложение собственника клуба Леонида Федуна.
Газизов — о назначении гендиректором «Спартака»: это очень большой вызов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Понимаю, что это очень большой вызов. Большая ответственность. У меня было время подумать, принять решение. После нескольких встреч с Федуном я всё понял. Понял, какие будут полномочия и задачи. Уверен, всё будет хорошо», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Также функционер добавил, что уже успел передать свою долю в ФК «Уфа» другому человеку.

Ранее Тедеско признался, что был удивлён уходом Цорна из «Спартака».

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