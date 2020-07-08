Тедеско признался, что был удивлён уходом Цорна из «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал уход из клуба генерального директора Томаса Цорна.
Тедеско признался, что был удивлён уходом Цорна из «Спартака»

«Был удивлён уходом Цорна из клуба. Цорн меня пригласил в «Спартак». Он нам очень помогал — был и на теории, и в разговорах с игроками. Очень интеллигентный и умный человек. У него большое будущее, я уверен. Мы должны принять это решение. Это бизнес. Ничего личного», — заявил Тедеско.

Томас Цорн покинул должность генерального директора «Спартака» 6 июля, не проработав одного полного сезона.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора клуба.

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