Гол Фарфана помог «Локомотиву» вырвать ничью в матче РПЛ с «Уфой»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Уфа» вышла вперёд на 39-й минуте. С пенальти забил Даниил Фомин.

«Локомотив» ответил голом Джефферсона Фарфана, вышедшего на поле впервые за 14 месяцев и забившего с передачи Жоау Мариу на 81-й минуте.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Уфа» с 37 очками — шестая.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» опровергли информацию о подозрениях на коронавирус в команде.