В «Уфе» опровергли информацию о подозрениях на коронавирус в команде

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию СМИ о подозрении на коронавирусную инфекцию у нескольких игроков команды.

«Когда появилась информация, я запросил данные. Мне показали справку, где чёрным по белому написано, что у всей команды отрицательный результат. Этот анализ был взят позавчера, а результаты были вчера. По состоянию на начало матча у нас всё в порядке. Будем и дальше стараться избегать этой заразы», — приводит слова Мурзагулова РИА Новости.

Ближайший матч «Уфа» проведёт в воскресенье, 12 июля, в Москве со столичным «Локомотивом».

Ранее появилась информация, что у трёх футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом».