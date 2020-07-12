СМИ: У трёх футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»

В футбольном клубе «Уфа» у нескольких игроков заподозрили наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе, все тесты до игры 27-го тура с «Ростовом» были отрицательные, однако спустя несколько дней в клубе заподозрили заболевание у нескольких игроков.

Отмечается, что команда в ближайшее время сдаст повторные тесты.

Матч «Ростов» — «Уфа» состоялся 8 июля и завершился со счётом 2:1 в пользу башкирской команды.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что у него не было иллюзий, что возобновление Российской премьер-лиги пройдёт гладко.