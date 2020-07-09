Дюков о возобновлении РПЛ: у меня не было иллюзий, что мы пройдём этот путь гладко

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков о возобновлении РПЛ: у меня не было иллюзий, что мы пройдём этот путь гладко
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Здорово, что мы вернули футбол и сезон возобновился. Верим, что сможем его завершить. Это нужно и клубам, и игрокам, и болельщикам, и обществу. Это позитивный сигнал, что мы возвращаемся к обычной жизни. Мы столкнулись с определёнными проблемами, но работаем в этой непростой ситуации, в которой всё просчитать невозможно. У меня не было иллюзий, что мы пройдём этот путь гладко. Мы многому научились. Но лучше эти шишки набить сейчас, а не осенью, когда будут матчи сборной и наших клубов, которые будут представлять Россию в еврокубках», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Сезон РПЛ был возобновлён 19 июня. Завершить розыгрыш планируется 22 июля.

Ранее сообщалось, что с 1 августа стадионы в Москве можно будет заполнять на 50%.

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