С 1 августа стадионы в Москве можно будет заполнять на 50%

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Власти Москвы пересмотрели ограничения на проведение массовых мероприятий, введённые из-за пандемии коронавируса.
С 1 августа стадионы в Москве можно будет заполнять на 50%
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун», — говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

После возобновления проведения соревнований, в частности матчей Российской премьер-лиги, разрешено заполнять трибуны не более чем на 10%. 

Сезон РПЛ планируется завершить 22 июля, что означает, что большее количество болельщиков сможет посещать матчи московских клубов только в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/21 команды смогут проводить по пять замен за матч.

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