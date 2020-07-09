С 1 августа стадионы в Москве можно будет заполнять на 50%
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- РИА Новости
«Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун», — говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.
После возобновления проведения соревнований, в частности матчей Российской премьер-лиги, разрешено заполнять трибуны не более чем на 10%.
Сезон РПЛ планируется завершить 22 июля, что означает, что большее количество болельщиков сможет посещать матчи московских клубов только в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/21 команды смогут проводить по пять замен за матч.