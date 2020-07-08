СМИ: в сезоне-2020/21 команды смогут проводить по пять замен за матч

Короткая ссылка
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, готов разрешить проведение пяти замен за матч и в сезоне-2020/21.
СМИ: в сезоне-2020/21 команды смогут проводить по пять замен за матч
  • РИА Новости

Данное правило было внедрено IFAB и ФИФА после выхода футбольных чемпионатов из паузы, вызванной пандемией коронавируса. Благодаря пяти заменам предполагалось уменьшить нагрузку на футболистов, не успевших набрать необходимые кондиции, и помочь им избежать травм.

По данным The Athletic, IFAB объявил о пролонгации правила о пяти заменах в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Катаре пройдёт тестовый футбольный турнир перед ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить