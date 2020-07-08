СМИ: в сезоне-2020/21 команды смогут проводить по пять замен за матч
- РИА Новости
Данное правило было внедрено IFAB и ФИФА после выхода футбольных чемпионатов из паузы, вызванной пандемией коронавируса. Благодаря пяти заменам предполагалось уменьшить нагрузку на футболистов, не успевших набрать необходимые кондиции, и помочь им избежать травм.
По данным The Athletic, IFAB объявил о пролонгации правила о пяти заменах в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что в Катаре пройдёт тестовый футбольный турнир перед ЧМ-2022.