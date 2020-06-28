В Катаре пройдёт тестовый футбольный турнир перед ЧМ-2022
- Reuters
Как сообщает AS, участниками турнира, который пройдёт с 1 по 18 декабря 2021 года, станут арабские страны Азии и Африки.
Отмечается, что, поскольку турнир будет носить товарищеский характер, сборным-участницам не придётся привлекать своих лучших игроков.
Чемпионат мира 2022 года пройдёт на восьми стадионах в семи городах Катара с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры к ЧМ-2022 по футболу завершено на 85%.