В Катаре пройдёт тестовый футбольный турнир перед ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила проведение в Катаре футбольного турнира, который станет тестовым перед чемпионатом мира 2022 года.

Как сообщает AS, участниками турнира, который пройдёт с 1 по 18 декабря 2021 года, станут арабские страны Азии и Африки.

Отмечается, что, поскольку турнир будет носить товарищеский характер, сборным-участницам не придётся привлекать своих лучших игроков.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт на восьми стадионах в семи городах Катара с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры к ЧМ-2022 по футболу завершено на 85%.