Строительство инфраструктуры к ЧМ-2022 по футболу завершено на 85%

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади рассказал, что строительство объектов для проведения турнира завершено на 85%.

«Несмотря на пандемию коронавируса, мы по-прежнему опережаем график подготовки всей инфраструктуры, необходимой для проведения чемпионата мира. Мы фактически завершили 85% строительства по всему нашему проекту и успешно продвигаемся вперёд», — приводит слова аль-Тавади ТАСС.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт на восьми стадионах в семи городах Катара с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что УЕФА разработал схему отбора на ЧМ-2022 в Европе.