Возвращение ЦСКА в тройку, сенсации в Казани и Ростове и гол Луценко в пятом матче подряд: чем запомнился 27-й тур РПЛ

«Зенит» на своём поле обыграл «Сочи» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 16 матчей подряд, а по окончании встречи состоялась церемония награждения новоиспечённых чемпионов страны. «Спартак» поделил очки с «Локомотивом», а наставник хозяев Доменико Тедеско был удалён по ходу первого тайма. ЦСКА воспользовался осечками «Краснодара» и «Ростова» и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, а Фёдор Чалов вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. «Крылья Советов» впервые в сезоне забили четыре мяча, а форвард «Арсенала» Евгений Луценко продлил свою голевую серию до пяти матчей подряд.

Седьмой мяч Мелкадзе и успех «Ахмата»

«Ахмат» в гостях реабилитировался за разгромное поражение от ЦСКА и взял верх над «Тамбовом». Благодаря этому подопечные Игоря Шалимова набрали 30 очков и обошли оппонентов в турнирной таблице, переместившись на 13-е место. В первом тайме команды обменялись голами с пенальти, а во втором комбинацию после передачи с левого фланга завершил Фелипе Визеу. Для футболиста «Удинезе» этот мяч стал первым в РПЛ. Бразильский форвард пополнил состав грозненцев на правах аренды в январе 2020 года.

У хозяев также отличился арендованный футболист. Георгий Мелкадзе не смог принять участие в игре со «Спартаком» из-за особенностей арендного соглашения с красно-белыми, зато удачно выступил в противостоянии с грозненцами. Нападающий забил седьмой мяч в сезоне и вышел на десятое место в гонке бомбардиров.

Девятый гол головой Луценко и достижение Поповича

Не смог повторить свой успех и «Арсенал». Как и «Тамбов», в прошлом туре он сотворил сенсацию и обыграл «Динамо», но в нынешнем не смог справиться с одним из главных аутсайдеров первенства. «Крылья Советов» одержали первую победу под руководством Андрея Талалаева и впервые в сезоне разразились четырьмя мячами. Причём три из них уместились в 12 минут.

Одним из главных творцов успеха стал Денис Попович. Полузащитник сам отличился прямым ударом со штрафного и помог забить Виталию Лысцову и Деяну Радоньичу, впервые в карьере набрав три очка за один матч. Третий гол после паузы записал себе в актив Максим Глушенков, а автором паса стал Антон Зиньковский. Для хавбека эта передача стала восьмой, что позволило ему выйти на третье место в списке лучших ассистентов РПЛ. У хозяев же отметились Александр Денисов и Евгений Луценко, причём форвард не только продлил результативную серию до пяти встреч, но и обновил рекорд РПЛ по числу мячей головой за сезон.

Комбинация экс-петербуржцев и успех Азмуна

«Сочи» всеми силами пытался испортить «Зениту» празднование чемпионства, но не преуспел. Единственный гол гостей организовало трио футболистов, ещё год назад выступавших за петербуржцев — Заболотный, Полоз и Кокорин. Правда, в отличие от двоих других, у Александра есть шанс вернуться в Северную столицу уже через несколько недель. Хозяевам же явно не хватало Бранислава Ивановича, отбывшего на родину из-за несчастья в семье.

Тем не менее новоиспечённые чемпионы всё равно взяли верх и продлили беспроигрышную серию до 16 матчей. Сначала Артём Дзюба отдал 12-ю результативную передачу и ассистировал Малкому, а затем своё слово сказал Сердар Азмун. В активе иранца теперь 14 точных ударов. Это позволило ему не только разделить с Луценко вторую строчку в гонке бомбардиров, но и выйти на шестое место по голам в истории РПЛ среди легионеров. С 56 мячами он обошёл другого бывшего форварда «Зенита» Халка. Больше у Веллитона, Квинси Промеса, Сейду Думбии, Данни и Вагнера Лава.

По окончании встречи состоялось награждение чемпионов России по футболу сезона-2019/20, в котором приняли участие президент РФС Александр Дюков, глава РПЛ Сергей Прядкин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. С речью при этом выступил и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Успешная серия Чалова и посвящение Гончаренко

ЦСКА в гостях взял убедительный реванш у «Оренбурга» за поражение во втором круге прошлого сезона, тогда фактически лишившее команду шансов попасть в Лигу чемпионов. Как и туром ранее, армейцы забили четыре безответных мяча, вследствие чего их баланс голов в трёх последних матчах составил 10:0. При этом с бровки коллективом руководил Виктор Гончаренко, присутствие которого на матче было под вопросом из-за смерти матери. Именно ей белорусский наставник посвятил победу в 27-м туре РПЛ.

Чалов отличился во второй игре подряд и с 34 голами вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории ЦСКА. По этому показателю он обошёл Ролана Гусева, а уже в ближайшее время может сравняться с Сергеем Игнашевичем и Ивицей Оличем. Никола Влашич продлил свою результативную серию до трёх встреч, а также точными ударами отметились Иван Обляков и Георгий Щенников. Для защитника он стал девятым в карьере и первым — за почти 19 месяцев. В последний раз он поражал ворота «Реала» в декабре 2018-го.

Срыв Тедеско и 100-й матч Антона Миранчука

«Спартак» продлил безвыигрышную серию, впервые за последние два года не сумев взять верх над «Локомотивом» в официальном матче. Счёт эффектным ударом затылком открыл главный бомбардир красно-белых Эсекьель Понсе, в активе которого теперь 11 голов во всех турнирах текущего сезона. А спустя несколько минут ему ответил лучший снайпер железнодорожников летнего отрезка сезона. В последних пяти встречах Алексей Миранчук отличился пять раз и установил личный рекорд результативности. Ранее он никогда не забивал десять мячей в ходе одного первенства.

Ровно половину из них хавбек «Локомотива» оформил с пенальти. Не стал исключением и этот раз. Таким образом, Миранчук реабилитировался за неудачный удар с точки в противостоянии с «Сочи». Алексей сам заработал стандарт и фактически спровоцировал удаление Доменико Тедеско. Наставник «Спартака» был настолько возмущён решением Сергея Лапочкина, что принялся крайне активно выражать своё недовольство. За это последовательно получил две жёлтые карточки и был изгнан со скамейки. Теперь ему грозит штраф и пропуск нескольких игр. Также известно, что в следующей встрече красно-белым точно не поможет Зелимхан Бакаев, награждённый восьмым «горчичником».

Помимо прочего, этот день стал знаменательным для Антона Миранчука, в 100-й раз вышедшего на поле в футболке «Локомотива». Правда, в нынешнем чемпионате показатели у 11-го номера красно-зелёных более чем скромные. На данный момент в его активе два гола и одна передача в 14 играх РПЛ.

Характер «Уфы» и 12-й пенальти в ворота «Ростова»

«Ростов» на своём поле уступил «Уфе» и не смог победить в третьей встрече подряд. За этот период подопечные Валерия Карпина ни разу не забили с игры, в этот раз также ограничившись голом со стандарта. После подачи углового расторопнее всех оказался Деннис Хаджикадунич. Но в середине второго тайма гости ответили дважды, благодаря чему вырвали победу и стали фаворитами в борьбе за шестое место. В период с 68-й по 75-ю минуты свои фамилии на табло зажгли Даниил Фомин и Владислав Кротов. Причём первый из них точно исполнил 11-метровый.

Стоит отметить, что в нынешнем чемпионате «Ростов» является лидером РПЛ по числу пенальти в свои ворота. В общей сложности судьи 12 раз указывали на точку в штрафной жёлто-синих, но лишь 9 раз это приводило к взятию ворот.

«Ростов» в третьем матче подряд уступил «Уфе». В последний раз подопечные Карпина обыгрывали соперников в декабре 2017-го. Тогда всё решило точное попадание Сверрира Ингасона.

Возвращение Погребняка и второе поражение «Динамо» подряд

В очном споре претендентов за шестую строчку «Урал» неожиданно взял верх над «Динамо» и прервал неудачную серию в противостоянии с бело-голубыми. В последних двух матчах екатеринбуржцы неизменно уступали бело-голубым и не смогли их огорчить ни разу. Но на этот раз забивали исключительно хозяева. Сначала результативную серию продлил Оттман Эль-Кабир, затем автоголом отметился Роман Емельянов, а точку в компенсированное время поставил Павел Погребняк. Переболевший коронавирусом форвард впервые вышел на поле после паузы и уже спустя 13 минут добил мяч в сетку. Кроме того, он стал третьим экс-игроком динамовцев, поразившим их ворота в последних трёх турах. Ранее это удавалось Александру Кокорину из «Сочи» и Евгению Луценко из «Арсенала».

Для подопечных Дмитрия Парфёнова этот успех стал уже третьим после возобновления чемпионата, в то время как коллектив Кирилла Новикова пока ни разу не выиграл. Стоит отметить, что антирекордом «Динамо» в нынешнем сезоне является шесть матчей подряд без побед. Именно в ходе этого отрезка произошла отставка Дмитрия Хохлова.

Фиаско «Краснодара» и серия Макарова

Подопечные Мурада Мусаева продолжают испытывать серьёзные проблемы в ходе заключительного отрезка турнира. После обескураживающего поражения от новоиспечённых чемпионов, они проиграли «Рубину».

Денис Макаров стал автором победного гола во второй встрече подряд. Причём в этом ему помог рикошет от ноги бывшего защитника казанцев Евгения Сорокина, зимой перешедшего в стан южан.

Как признался главный тренер гостей Мурад Мусаев, на выступлении его коллектива сказалось отсутствие Сергея Петрова и Маркуса Берга, пропускавших матч из-за перебора жёлтых карточек. Причём из-за дисквалификации шведа «быки» были вынуждены играть без чистого форварда, что и стало одним из факторов неудачи. Таким образом, «Краснодар» потерпел от «Рубина» лишь второе поражение в последних 14 очных встречах и откатился на четвёртую строчку в таблице, пропустив вперёд ЦСКА.