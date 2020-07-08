Азмун забил 14-й мяч в текущем сезоне РПЛ и догнал Луценко в гонке бомбардиров
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поразил ворота «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ и догнал в гонке бомбардиров турнира Евгения Луценко.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
В активе иранца 14 голов. Столько же забитых мячей на счету форварда «Арсенала».
Их опережает только одноклубник Азмуна Артём Дзюба (16).
Ранее Влашич забил четвёртый мяч в трёх последних матчах РПЛ.
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