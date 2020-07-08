«Зенит» добыл волевую победу над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ

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В домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» одержал победу над ФК «Сочи».
«Зенит» добыл волевую победу над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ
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Встреча, проходившая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт на пятой минуте матча открыл Антон Заболотный. В середине первого тайма точный удар Малкома восстановил равновесие на табло. Во второй половине матча победу своей команде принёс Сердар Азмун.

«Зенит» ещё до начала встречи обеспечил себе чемпионский титул. «Сочи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Азмун забил 14-й мяч в текущем сезоне РПЛ и догнал Евгения Луценко в гонке бомбардиров.

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