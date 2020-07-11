«Зенит» не сумел продлить свою серию побед в РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» не сумел продлить свою серию побед в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ничьей с «Ахматом» в 28-м туре РПЛ серия из шести подряд побед петербургской команды прервалась. При этом «Зенит» не проигрывает уже в 17 матчах. Последний на данный момент проигрыш пришёлся на матч 11-го тура с московским «Локомотивом».

Всего в нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака выиграли 20 матчей, потерпели два поражения и шесть раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.